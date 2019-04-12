Донбас всьоме став чемпіоном України

Сьогодні, 12 квітня в Дружківці відбувся п'ятий поєдинок фінальної серії плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч між донецьким Донбасом і херсонським Дніпром.

Донеччани впевнено здолали суперника на очах власних уболівальників.

Таким чином, Донбас з рахунком в серії 4:1 завойовує сьомий в історії клубу чемпіонський титул, а Дніпро в дебютному для команди сезоні стає володарем срібного комплекту нагород.

Джерело - Чемпіон.

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