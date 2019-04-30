Польща — Україна 7:3. Огляд матчу

У другому турі чемпіонату світу з хокею в дивізіоні IB, який відбувається в Естонії, збірна України програла Польщі з рахунком 3:7.

Українці пропустили першими під кінець першого періоду, але швидко зуміли відігратися зусиллями Всеволода Толстушко. Проте, на перерву команди пішли за переваги поляків - 2:1.

У другому періоді Польща зуміла збільшити відрив, закинувши ще чотири шайби. Українські хокеїсти відповіли лише влучним кидком Віталія Ляльки. В останній двадцятихвилинці команди обмінялися шайбами.

Чемпіонат світу, Дивізіон 1В

Таллінн, Естонія

2 тур

29 квітня

Польща — Україна 7:3 (2:1, 4:1, 1:1)

Нагадаємо, збірна України U-18 програла п'ятий матч поспіль і вилетіла з дивізіону IA.

Раніше, збірна клубів УХЛ мінімально обіграла національну команду України.

Джерело - Чемпіон.