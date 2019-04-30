Польща — Україна 7:3. Огляд матчу

У другому турі чемпіонату світу з хокею в дивізіоні IB, який відбувається в Естонії, збірна України програла Польщі з рахунком 3:7.
Українці пропустили першими під кінець першого періоду, але швидко зуміли відігратися зусиллями Всеволода Толстушко. Проте, на перерву команди пішли за переваги поляків - 2:1.
У другому періоді Польща зуміла збільшити відрив, закинувши ще чотири шайби. Українські хокеїсти відповіли лише влучним кидком Віталія Ляльки. В останній двадцятихвилинці команди обмінялися шайбами.
Чемпіонат світу, Дивізіон 1В
Таллінн, Естонія
2 тур
29 квітня
Польща — Україна 7:3 (2:1, 4:1, 1:1)
Нагадаємо, збірна України U-18 програла п'ятий матч поспіль і вилетіла з дивізіону IA.
Раніше, збірна клубів УХЛ мінімально обіграла національну команду України.
Джерело - Чемпіон.