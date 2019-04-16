В НХЛ побилися два росіянина

Овечкін побився зі Свєчніковим, відправивши його в нокаут.

Про це повідомив офіційний сайт НХЛ.

В середині першого періоду матчу стартового раунду Кубка Стенлі Кароліна — Вашингтон (5:0, 1-2 в серії) при рахунку 1:0 відбулася бійка між нападником Кепс Олександром Овечкіним і форвардом Кейнс Андрієм Свєчніковим.

33-річний капітан гостей відправив 19-річного гравця в нокаут, обидва росіянина отримали 5-хвилинні вилучення. При цьому Свечніков більше на лід не виходив.

Це четверта бійка Овечкіна за кар'єру в НХЛ і перша — з 2010 року.

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Джерело - Офіційний сайт НХЛ.