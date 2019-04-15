Став відомий склад збірної гравців УХЛ на матч проти збірної України

16 квітня о 18:30 збірна клубів Української хокейної ліги проведе перший контрольний поєдинок проти національної збірної України. Цей матч відбудеться в рамках підготовки національної команди до чемпіонату світу в Дивізіоні 1В.

Всі збори від матчу надійдуть до Фонду розвитку дитячої творчості міста Дружківка.

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Повний склад збірної клубів УХЛ на контрольний матч.

Воротарі: Сергій Костенко, Максим Дуве (обидва — Донбас)

Захисники: Юрій Сильницький, Андрій Григор'єв, Олександр Александров, Кирило Фроленко, Олександр Воронін (усі — Донбас), Філіп Матвієнко (Дніпро), Павло Таран, Михайло-Максим Ядловський (Білий Барс).

Нападники: Ілля Коренчук, Артем Пуголовкін, Максим Разумов, Олександр Костіков, Владислав Луговий, Денис Мостовий, Андрій Денискін (усі — Донбас), Кирило Бондаренко, Іван Дунаєв, Руслан Ромащенко (всі — Дніпро), Іван Савченко, Олексій Ворона (Кременчук), Юрій Качан (Білий Барс), Володимир Чердак, Микита Олійник (МХК Динамо)

Головний тренер: Сергій Вітер

Нагадаємо, напередодні назвали склад збірної України на контрольний поєдинок.

Джерело - УХЛ.