Став відомий склад збірної України на контрольний матч проти збірної клубів УХЛ

16 квітня національна збірна України проведе перший контрольний матч у рамках підготовки до чемпіонату світу в Дивізіоні IB. Суперником команди Андрія Срюбко стане збірна клубів УХЛ.

Сьогодні, 14 квітня о 22:00 15 гравців відправляться в Дружковку, де відбудеться матч. Там до них приєднаються ще 8 хокеїстів, які грали у фінальній серії УХЛ. Таким чином, Андрій Срюбко планує використовувати в цьому матчі 23 гравців.

Воротарі: Богдан Дьяченко (Донбас), Кирило Кучер (Білий Барс).

Захисники: Олександр Бойових, Всеволод Толстушко (обидва - Кременчук), Кирило Жовнір, Дмитро Ігнатенко, Володимир Романенко (всі - Донбас), Станіслав Ординський (Крижані Вовки), Данило Скрипець (Динамо), Ігор Мережко (Летбридж Харрікейнз, WHL, Канада).

Нападники: Тимур Гриценко (Кременчу), Севастян Карпенко, Віталій Лялька, Вадим Мазур (всі - Донбас), Микита Коваленко (Дніпро), Сергій Бабинець (МХК Гуменне, Словаччина), Микита Буценко (Заглебе, Польща), Владислав Гаврик (Міхаловце, Словаччина), Дмитро Даниленко (Південний Шор Кінгс, NCDC, США), Олег Задоєнко, Дмитро Німенко (обидва -Стяуа, Румунія), Олександр Пересунько (Бостон Jr . Брюїнз, NCDC, США), Владислав Куцевич (Білий Барс).

Нагадаємо, результати матчів плей-оф НХЛ. Також, Донбас всьоме став чемпіоном України.

Джерело - Чемпіон.