Донбас - Дніпро: онлайн-трансляція матчу УХЛ

Сьогодні, 12 квітня на дружківській арені Альтаїр відбудеться матч фінальної серії плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч, в якому Донбас прийматиме Дніпро.

Після чотирьох ігор рахунок у серії - 3:1 на користь донецької команди. Нагадаємо, що серія триватиме до чотирьох перемог однієї з команд.

Чемпіон спільно з Українською хокейною лігою та телеканалом Xsport пропонує перегляд прямої трансляції матчу Донбас - Дніпро.

Актуально: Дніпро Херсон: від амбіцій до досягнень

Початок матчу о 18:30

Джерело - Чемпіон.