Дніпро Херсон: від амбіцій до досягнень

Напередодні, 2 березня, у першому матчі фінальної серії УХЛ херсонський Дніпро в гостях сенсаційно переміг Донбас. Звання чемпіона України протягом, уже як мінімум п'яти матчів будуть розігрувати чинний володар золотих медалей ХК

Донбас і дебютант першості - херсонський Дніпро. вболівальники з етерпінням очікують розв'язки турнірних перегонів, перемогти в якій має шанси зухвалий новачок з, як здається багатьом, далеко не самого хокейного міста - Херсона. Але чи дійсно слова хокей і Херсон викликають здивування, якщо написані в одному реченні?

З чого все починалося?

Хокейний клуб Дніпро був заснований в 2018 році на базі комунального підприємства Обласний центр хокею Херсонської обласної ради. З ініціативою про відродження хокею в Херсоні виступив голова облради Владислав Мангер, який в подальшому став Почесним президентом "Дніпра".

Саме завдяки постійному супроводу Владиславом Мангер всіх процесів по створенню професійного клубу хокей в Херсоні розвивався семимильними кроками. Так, в березні облрадою було створено комунальне підприємство, вже в серпні команда провела перше тренування, а у вересні амбітний новачок професійного хокею України зіграв дебютний матч в чемпіонаті. Ніяких тривалих декларацій і обіцянок: сказано - зроблено.

З перших днів існування Дніпра перед клубом були поставлені максимальні завдання. Владислав Мангер чітко позначив: команда повинна боротися за медалі Української хокейної ліги. Для досягнення цієї мети був запрошений досвідчений і професійний тренер - Дмитро Підгурський. Упевнений у своїх силах, упевнений у підтримці з боку керівництва клубу він трохи змінив пріоритети: команда повинна не просто зайняти місце на п'єдесталі, а привезти в Херсон золоті медалі.

Створення хокейного клубу Дніпро стало головною спортивною подією Херсона в 2018 році. Команда з перших днів привернула увагу херсонців. Від самого початку її сприймали як щось незвичайне і екзотичне, але з часом в хокей закохалися тисячі чоловік - навіть ті люди, які раніше не знали, як виглядає ключка і що таке буліт.

Не секрет, що в минулому хокей не користувався особливою популярністю в Херсоні, тому Дніпру обіцяли конкуренцію з іншими командними видами спорту. У професійному футболі Херсон представляє місцевий Муніципальний клуб Кристал, що має свою багатотисячну армію уболівальників, а на футзальному терені вже який рік шумить Продексім, про який знають навіть в Європі. Ці команди об'єднують основну аудиторію людей, які захоплюються спортом. Але хокейний клуб з легкістю зайняв свою нішу: подивитися матчі на Фаворит-арені приходять навіть футбольні вболівальники, а спортсмени Дніпра і МФК Продексім підтримували один одного перед важливими матчами своїх команд. Адже спорт - це не лише конкуренція.

Херсонський спорт - це велика сім'я, в якій кожен може мати свої переваги, але завжди принципово вболіває за колег з інших місцевих команд, за рідне місто і спортсменів, які захищають його честь на змаганнях найвищого рівня.

Також: Донбас - Дніпро. Огляд пешого фінального матчу плей-оф УХЛ

Чим живе клуб

Перші матчі "Дніпра" в Українській хокейній лізі довели: обіцянкиДмитра Підгурського можуть бути втілені. Команда не стала брати час на розкачку і з ходу почала заробляти в свою скарбничку окуляри. Не обходилося без невдач, але інакше не буває. В цілому Дніпро феєрично пройшов весь турнірний шлях. Особливої уваги заслуговують матчі з Кременчуком: ця команда стала дійсно принциповим суперником "Дніпра". їх матчі проходили з особливим напруженням, клуби обмінювалися перемогами і поразками, вболівальники на різних полюсах льодових майданчиків невпинно доводили, що саме їх клуб кращий. Так було і під час ігор регулярного чемпіонату, і на стадії плей-оф. Але, незважаючи на протистояння, херсонський Дніпро поважає всіх своїх суперників: то, що відбувається на льоду, залишається на льоду.

Окремо варто відзначити, що керівництво Дніпра живе не тільки сьогоднішнім днем. У клубі розуміють, що будь-який вид спорту приречений на провал, якщо він не буде отримувати "свіжу кров". У Херсоні все більше дітей займаються хокеєм, "Дніпро" є базовим клубом для юнацьких та молодіжних збірних України. А в березні нинішнього року на Фаворит-арені пройшов перший Кубок Мангера з хокею: змагання зібрало спортсменів 2010-2011 років народження з Херсона, Одеси, Вінниці та Києва. Хто знає, можливо, коли-то, років через десять, який-небудь хокеїст з НХЛ згадає, що маленьким хлопчиком приїжджав в Херсон для участі в турнірі.

Владислав Мангер - хто він?

Почесний президент хокейного клубу Дніпро Владислав Мангер - не чужа для спорту людина. Він - перший віце-президент Федерації боксу України і організатор одних з найбільш престижних змагань з боксу в нашій країні: щороку в Херсоні проходить Міжнародний турнір класу "А" пам'яті його батька. Свого часу на цьому турнірі виступали молоді Василь Ломаченко та Олександр Усик - особистості, завдяки яким зараз Україна вважається одним із центрів світового боксу. Здавалося б, хокей і бокс мають мало загального. Але це лише на перший погляд: обидва спорту закохує в себе людей з перших миттєвостей. І це як раз відчув Владислав Мангер. Знаючи, як потрібно розвивати бокс, він переніс свій організаторський досвід на хокей. І судячи із результатів Дніпра, зробив це дуже успішно.

Створення хокейного клубу в Херсоні супроводжувалося критикою з боку скептиків. Багато хто не вірив в успішність цієї затії: де Херсон, а де - хокей. Але з часом Дніпро став одним із брендів міста: символ клубу - дніпровську щуку - впізнають у багатьох куточках України. На думку Владислава Мангера, в цьому заслуга не тільки хокеїстів, які на повну викладаються на льоду, а й сотень і тисяч інших людей - депутатів обласної ради, які підтримують розвиток зимових видів спорту в Херсоні, керівництва Обласного центру хокею на чолі з Володимиром Грищенко, тренерського штабу і адміністративного персоналу Дніпра, всіх уболівальників, партнерів і спонсорів клубу. Свою роль в цьому Почесний президент Дніпра Владислав Мангер скромно замовчує: як справжній командний гравець він не звик хвалитися "я зробив", він звик говорити "ми зробили".

Хтось вважатиме парадоксом той факт, що на звання столиці українського хокею претендує один з найбільш південних обласних центрів нашої країни. Проте це - закономірність, над утвердженням якої щохвилини працюють люди, непредставляє своє життя без пристрасті, яку може подарувати хокей. Херсонський Дніпро - далеко не хлопчик-вискочка, а впевнений в собі професіонал".

І так буде незалежно від результатів матчів з ХК Донбас...

Джерело - УХЛ.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua