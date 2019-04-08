Команди провели третій матч

У плей-офф Української хокейної ліги відбувся третій матч фінальної серії між Донбасом і Дніпром.

Цього разу Донбас здобув першу виїзну перемогу і вийшов уперед у серії. Варто відзначити, що всі голи забивалися тільки в заключному періоді.

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Плей-оф. Фінал. Третій матч

Дніпро — Донбас - 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Шайби: 0:1 -40:24 Сильницький (більш.), 0:2 - 42:42 Нікіфоров (Захаров, Манукян), 1:2 - 51:24 Жвачкін (Золотухін), 1:3 - 59:18 Нікіфоров (Манукян).

Рахунок в серії - 1:2.

Четвертий матч серії відбудеться 9 квітня в Херсоні.

Нагадаємо, Українська хокейна ліга з благодійним фондом провели відкрите тренування для дітей з інвалідністю.

Джерело - Чемпіон.