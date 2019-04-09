Сьогодні, 9 квітня на херсонській арені Фаворит відбудеться матч фінальної серії плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч, в якому Дніпро прийматиме Донбас.

Після трьох ігор рахунок у серії - 1:2 на користь гостей. Нагадаємо, що серія триватиме до чотирьох перемог однієї з команд.

Чемпіон спільно з Українською хокейною лігою та телеканалом Xsport пропонує перегляд прямої трансляції матчу Дніпро - Донбас.

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Початок матчу о 19:00

Джерело - Чемпіон.