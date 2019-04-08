За океаном закінчився регулярний чемпіонат НХЛ та визначилися вісімки команд від Західної та Східної конференцій, які продовжать боротьбу за почесний трофей.

Західна конференція: Калгарі Флеймс, Колорадо Аваланч, Сан-Хосе Шаркс, Лас-Вегас Голден Найтс, Нашвілл Предаторс, Даллас Старс, Вінніпег Джетс і Сент-Луїс Блюз.

Східна конференція: Тампа-Бей Лайтнінг, Колумбус Блю-Джекетс, Бостон Брюїнс, Торонто Мейпл Ліфс, Вашингтон Кепіталс, Кароліна Гаррікейнс, Нью-Йорк Айлендерс і Піттсбург Пінгвінс.

Перші матчі плей-оф відбудуться у ніч з 10 на 11 березня.

Джерело - Чемпіон.