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Українська хокейна ліга з благодійним фондом провели відкрите тренування для дітей з інвалідністю

Сьогодні 20:05 Андрій Твердохліб 201 0
У ролі тренерів виступили Сергій Варламов, Ігор Архипенко та Олексій Ворона
Українська хокейна ліга з благодійним фондом провели відкрите тренування для дітей з інвалідністю

Сьогодні, 6 квітня, Українська хокейна ліга спільно з Благодійним Фондом "З теплом в серці", а також за підтримки Льодової арени на ВДНГ, провели відкрите тренування для дітей з особливими потребами.

Тренерами на хокейному масовому катанні стали легендарний український хокеїст і генеральний директор УХЛ Сергій Варламов, директор ДЮСШ Крижинка Ігор Архипенко і форвард ХК Кременчук Олексій Ворона.

Благодійна організація "З теплом в серці" заснована батьками, які виховують дітей з інвалідністю. Основною метою Фонду є здійснення благодійної діяльності, меценатства, лікування, відпочинку, турботи, соціалізації і підтримки сімей, які мають дітей і молодь з особливими потребами.

На сьогоднішній день Фонд "З теплом в серці" займається 767 дітьми різного віку, з різними нозологіями та ступенями тяжкості захворювання. Організація проводить заходи, спрямовані на соціалізацію дітей та молоді з інвалідністю, організовує проведення їх дозвілля з сім'ями, розширення їх кругозору, знань і навичок.

Сьогодні діти стали учасниками відкритого тренування від професіоналів хокейної справи, які з радістю ділилися своїми знаннями з новоспеченими гравцями. Хокеїсти допомогли дітям стати на ковзани, підтримували їх і намагалися навчити чомусь новому та цікавому.

А вихованці Фонду, в свою чергу, зі своїми батьками з захопленням освоювали ази катання на ковзанах і задавали багато питань своїм тренерам. Діти виявилися дуже активними і по ходу всього тренування, не втомлюючись, освоювали нові елементи.

Виконавчий директор Української хокейної ліги Сергій Варламов поділився враженнями від проведеного майстер-класу:

– Це чудово, що є такі заходи, які націлені на допомогу й підтримку дітей з інвалідністю. Ми раді проводити таке тренування та розширювати межі заходів. Усі діти дуже активні, позитивні і в них видно величезне бажання вчитися чомусь новому та цікавому.

Так що я дуже радий, що Фонд відгукнувся на наше запрошення, і я сподіваюся, що, як ми тренери, так і діти, прекрасно і з користю провели час.

Директор Благодійного фонду "З теплом в серці" Наталія Комаренко розповіла про важливість подібних заходів для дітей:

– Українська хокейна ліга запропонувала нам спробувати провести подібне тренування для наших дітей і ми відгукнулися на цю пропозицію. Діти дуже хотіли спробувати себе на ковзанах і я рада, що у них з'явилася можливість відчути повноцінне активне дитинство.

Так, не всі наші дітки можуть самостійно кататися, але в цьому їм допомагають досвідчені хокеїсти. У нашому Фонді ми намагаємося допомагати дітям з різними захворюваннями і намагаємося соціалізувати їх.

Для дітей дуже важливі такі заходи, тому що це, в першу чергу, емоції. Це як своєрідна реабілітація. Діти з інвалідністю тільки з боку можуть спостерігати, як інші грають в футбол чи хокей, а сьогодні вони отримали можливість покататися і відчути ці емоції.

Також в ході тренування діти з особливими потребами отримали солодкі подарунки від партнера УХЛ, кондитерської компанії Конті і взяли участь в фото- та автограф-сесії з іменитими українськими гравцями.

Форвард Кременчука Олексій Ворона, зізнався, що в такому заході брав участь вперше, проте залишився під великим враженням:

– У мене сьогодні залишилися максимально позитивні емоції. Завжди приємно хоч чимось допомогти дітям. Не у всіх діток є фізична можливість вийти на лід, але я думаю, що у нас вийшло їм показати, що їхня мрія може здійснитися.

Мені дуже приємно тут перебувати і ця подія ще надовго залишиться в моїй пам'яті. Всі діти хотіли вийти на лід. Вони катаються, пробують і задають дуже багато запитань. Ну а ми, тренера, у міру своїх можливостей, вчимо їх і допомагаємо.

Джерело - УХЛ.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Варламов, #УХЛ, #Благодійність
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