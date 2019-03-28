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Дніпро у вирішальному матчі серії переграв Кременчук і вийшов у фінал УХЛ

Сьогодні 07:00 449 0
Вперше за три сезони містяни не зіграють у фіналі чемпіонату України
Дніпро у вирішальному матчі серії переграв Кременчук і вийшов у фінал УХЛ

У Кременчуці на льодовій арені Айсберг відбувся сьомий матч півфінальної серії плей-оф чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-матч, де місцевий Кременчук приймав херсонський Дніпро. Нагадаємо, що рахунок в протистоянні був рівним - 3:3 і доля путівки у фінал вирішувалася в цій грі.

Перший період зустрічі пройшов у впертій боротьбі, на 9-й хвилині Микита Макарицький вивів гостей вперед. Але через три хвилини форвард Кременчука Микола Кисельов встановив "статус-кво" на табло - 1:1.

Друга 20-хвилинка розпочалася з швидкого голу одного з лідерів Дніпра Андрія Жвачкіна, а вже через 10 хвилин той же Жвачкін оформив дубль і зробив перевагу гостей в рахунку більш явною - 3:1.

У третьому періоді Кременчук кинув всі сили вперед, але забили гості. Олексій Янішевський, а вже через три хвилини Іван Дунаєв, зробили рахунок зовсім розгромним - 5:1. Але Кременчук не здався і скоротив розрив - Тимур Гриценко дав надію глядачам.

Всі питання щодо переможця цього матчу і всього протистояння зняв Микита Коваленко. 6:2 - підсумок цього матчу і 4:3 в серії, на користь підопічних Дмитра Підгурського, які в своєму дебютному сезоні вийшли у фінал УХЛ, де 2 квітня в Дружківці зійдуться з донецьким Донбасом.

А Кременчук, в свою чергу, стає бронзовим призером чемпіонату УХЛ - Парі-матч.

Чемпіонат України, УХЛ

півфінал, плей-оф

Кременчук - Дніпро 2:6 (1:1, 0:2, 1:3)

Нагадаємо, президент Крижаних вовків продав власні авто, щоб розплатитися з гравцям.

Також, Білий Барс став чемпіоном України серед юніорів.

 

Джерело - Чемпіон.

#УХЛ, #Дніпро, #Кременчук
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