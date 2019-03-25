Президент Крижаних вовків продав власні авто, щоб розплатитися з гравцям

Хокейний клуб Крижані вовки поки що не розплатився з гравцями за сезон 2018/2019.

Про це Чемпіону розповів президент клубу Андрій Хапков.

"Минулого сезону довелося продати два власних авто для того щоб віддати зарплату гравцям та закупити інвентар. Був важкий період, але ми нікого не покинули та усе віддали.

Але цього року деякі хлопці залишилися без зарплати. Та ми віддамо борги", - сказав Хапков.