Білий Барс закинув три сухих шайби у ворота Динамо

27 лютого в Харкові пройшов один з матчів, заключного, 40-го туру Української хокейної ліги - Парі-Матч, в якому місцеве Динамо приймало на своєму майданчику міцного середняка турніру - Білий Барс.

Гості добре почали поєдинок і змогли повести в рахунку після точного удару Дениса Бородая. При цьому саме Білий Барс знаходився в чисельній меншості, а форварди команди організували блискавичну контратаку. Обидва клуби грали не грубо, але заробили до перерви на двох відразу шість вилучень. Одне з них реалізували підопічні Костянтина Буценка, подвоївши свою перевагу. Шайба влетіла в сітку після кидка Сергія Логача і рикошету від Олександра Фірсова.

Друга 20-хвилинка пройшла в позиційній боротьбі, але гру вміло контролювали гості. Але тут обійшлося без результативних атак. На старті заключного періоду Білий Барс поставив крапку в протистоянні. Швидкий випад колективу Костянтина Буценка завершився голом Дениса Бородая. 16-річний форвард не тільки оформив дубль в заключному матчі "регулярки", а й забив соту шайбу команди з Білої Церкви в сезоні.

Нагадаємо, що вже 3 березня о 14:20 МХК Динамо і Білий Барс зійдуться в першому матчі чвертьфінальної серії, яка триватиме до двох перемог однієї з команд.

Чемпіонат України, УХЛ

40-й тур

27 лютого

МХК Динамо - Білий Барс 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 Бородай (Ружніков - менш.), 5:12. 0:2 Логач (Лєсников, Куцевич - більш.), 16:41. 0:3 Бородай (Ружніков, Панченко), 40:42.

Нагадаємо, Дніпро всуху обіграв Крижаних Вовків в останньому матчі регулярного чемпіонату. Також, Донбас обіграв Дніпро і гарантував собі місце в півфіналі плей-оф

Джерело - Чемпіон.