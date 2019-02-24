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Донбас обіграв Дніпро і гарантував собі місце в півфіналі плей-оф. ВІДЕО

Сьогодні 07:30 476 0
Донбас обіграв Дніпро і гарантував собі місце в півфіналі плей-оф. ВІДЕО

У Дружківці відбувся другий матч 39-го туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч між лідерами турнірної таблиці Донбасом і Дніпром.

Дуже впевнену гру на старті періоду показали донеччани, намагаючись якомога більше часу контролювати шайбу і атакувати ворота Олега Петрова. "Дніпро" теж не скупився на небезпечні випади і не раз змусив понервувати голкіпера чинного чемпіона України.

На екваторі періоду донеччани змогли скористатися помилкою захисту гостей і Євген Нікіфоров відкрив рахунок в поєдинку. Рівно через 10 хвилин точним кидком у дальню дев'ятку воріт Олега Петрова шайбу відправив кращий бомбардир Донбасу Віталій Лялька, чим багато в чому і визначив результат матчу.

Відігратися херсонці змогли ще до першої сирени – Іван Золотухін отримав відмінний пас з-за воріт від Андрія Жвачніка і позбавив Богдана Дьяченка можливості записати собі в актив черговий шатаут.

У другій двадцятихвилинці повторився сценарій першої - команда Сергія Вітера змогла нав'язати свою гру противнику і ще тричі вразити ворота Дніпра. Таким чином Віталій Лялька зробив дубль, а також по шайбі на свій рахунок записали Тигран Манукян та Ілля Коренчук.

Закінчення матчу також вийшло не найприємнішим для херсонського Дніпра - донеччанам вдалося ще двічі закинути у ворота херсонців і встановити остаточний рахунок 7:1 на табло.

7:1, рекордний рахунок в історії зустрічей цих команд і Дніпро остаточно закріплюється на третьому рядку в турнірній таблиці. Таким чином херсонський клуб почне плей-оф зі стадії чвертьфіналу і вже другого березня в Києві зіграє проти Крижаних Вовків.

Чемпіонат України, УХЛ

39-й тур

23 лютого

Донбас - Дніпро 7:1 (2:1, 3:0, 2:0)

Шайби: 1:0 Нікіфоров (Жовнір - більш.), 7:36; 2:0 Лялька (Коренчук), 17:36; 2:1 Золотухін (Жвачкін), 18:30; 3:1 Лялька, 21:03; 4:1 Манукян (Захаров), 24:29; 5:1 Коренчук (Жовнір, Лялька), 37:08; 6:1 Мостовий (Костіков, Захаров), 41:38; 7:1 Захаров (Манукян - більш.), 49:21;

Джерело - Чемпіон.

#УХЛ, #Донбас, #Дніпро
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