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Дніпро всуху обіграв Крижаних Вовків в останньому матчі регулярного чемпіонату

Сьогодні 21:50 474 0
Дніпро всуху обіграв Крижаних Вовків в останньому матчі регулярного чемпіонату

У Києві зустріччю між Крижаними Вовками і Дніпром стартував заключний, 40-й тур чемпіонату Української хокейної ліги Парі-Матч. Відзначимо, що ці дві команди і складуть першу пару чвертьфіналу плей-оф, який стартує в Києві 2 березня о 14:30.

Херсонська команда почала матч з місця в кар'єр, закинувши швидку шайбу в ворота Андрія Хапкова - на першій же хвилині зустрічі відзначився Денис Матусевич. Однак далі, по ходу періоду кияни стали акуратніше грати в обороні і не дозволили команді Дмитра Підгурського ще раз відзначитися в своїх воротах.

Збільшити рахунок на табло херсонці змогли тільки в другій двадцятихвилинці, яка стала найрезультативнішим відрізком зустрічі. Дніпро кілька разів зумів скористатися помилками київського опонента і ще чотири рази відзначився у воротах майбутнього чвертьфінального противника. Голи закинули Руслан Ромашенко, Кирило Бондаренко і двічі Микита Макарицький, встановивши рахунок на табло 5:0 на свою користь.

Третя двадцятихвилинка пройшла більш спокійно в плані закинутих шайб, проте з великою кількістю бійок , які підтвердили статус "генеральної репетиції перед плей-оф".

Тільки під кінець зустрічі шайбу в ворота своєї колишньої команди закинув форвард Дніпра Олексій Черемнов, встановивши остаточний рахунок 0:6.

Чемпіонат України, УХЛ

40-й тур

27 лютого

Крижані Вовки - Дніпро 0:6 (0:1, 0:4, 0:1)

Шайби: 0:1 Матусевич (Дунаєв, Макарицький), 00:59. 0:2 Ромащенко (Пугачов, Бондаренко, - більш.), 22:34. 0:3 Бондаренко (менш.), 34:26. 0:4 Макарицький (Декало, Золотухін - більш.), 36:53. 0:5 Макарицький (Золотухін, Білоусов - більш.), 39:05. 0:6 Черемнов (Зик, Сірченко), 58:19.

Нагадаємо, Донбас обіграв Дніпро і гарантував собі місце в півфіналі плей-оф. Раніше  Кременчук без проблем переграв Крижаних Вовків 

Джерело - Чемпіон.

#УХЛ, #Дніпро, #Крижані вовки
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