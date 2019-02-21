Кременчук без проблем переграв Крижаних Вовків

21 лютого в Кременчуці відбувся завершальний поєдинок 38-го туру Української хокейної ліги - Парі-Матч. На арені Айсберг зустрічалися місцевий однойменний клуб і Крижані Вовки.

Команда Олександра Савицького впевнено розпочала поєдинок і ще в першому періоді закинула дві шайби. Відзначилися Гліб Кривошапкін і Всеволод Толстушко - 2:0.

Здавалося, у другому періоді господарі зможуть розвинути свій успіх, а столичний клуб очікує черговий погром. Але гості непогано трималися і в другій 20-хвилинці пропустили тільки раз. Голом відзначився легіонер Олексій Красильников.

На старті заключного ігрового часу кременчужани забили четверту шайбу зусиллями Миколи Кисельова. Після цього підопічні Миколи Сидорова змогли розмочити рахунок точним ударом Микити Шабанова. Проте, крапку в протистоянні поставив Віктор Тютченко. 5:1 - Кременчук спокійно перемагає і продовжує виграшну серію до семи поєдинків.

Чемпіонат України, УХЛ

38-тур

21 лютого

Кременчук - Крижані Вовки 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Шайби: 1:0 Кривошапкин (Толстушко, Грицьких), 9:40, 2:0 Толстушко (Зайцев), 12:56 3:0 Красильников (Шиманський, Тютченко), 35:19, 4:0 Кисельов (Зайцев, Кривошапкін ), 44:31, 4:1 Шабанов 45:37, 5:1 Тютченко, 58:22.

Нагадаємо, Дніпро в серії післяматчевих буллітів вирвав перемогу в Динамо. А Білий Барс всуху поступився Донбасу.

Джерело - Чемпіон.