Дніпро в серії післяматчевих буллітів вирвав перемогу в Динамо

У Херсоні продовжився 38 тур чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч між місцевим Дніпром і харківським МХК Динамо.

У першій двадцятихвилинці господарі майданчика мали невелику перевагу, що вилилося в закинуту шайбу - Іван Золотухін втік в контратаку і точним кидком відкрив рахунок в матчі.

У другому періоді відбулася протилежна ситуація - ігрову перевагу захопили харків'яни. Спочатку спрацювала комбінація між Чердаком та Олійником, що дозволило зрівняти рахунок. Після цього херсонці зуміли вийти вперед, проте ще до кінця другого ігрового відрізка матчу капітан Динамо Володимир Чердак знову зрівняв рахунок в матчі.

У третій двадцятихвилинці команди обмінялися взяттями воріт, проте вирішальну шайбу нікому так і не вдалося забити. Гра перейшла в овертайм.

Додатковий час також не виявив кращого в цьому поєдинку, на команди чекала серія післяматчевих кидків. По буллітам перемогу здобула херсонська команда, а переможний кидок на свій рахунок записав Святослав Тимченко.

Чемпіонат України, УХЛ

38 тур

20 лютого

Дніпро - МХК Динамо ПБ 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0,1:0)

Шайби: 1:0 Золотухін, 2:50, 1:1 Олійник (Чердак), 24:49, 2:1 Дунаєв, 29:30, 2:2 Чердак 35:21, 3:2 Ромащенко, 48:32, 3:3 Чердак, 58:00; Тимченко (вирішальний буліт).

Нагадаємо, Дніпро в результативній перестрілці обіграв Білий Барс. Також, Кременчук вдома розгромив Динамо.

Джерело - Чемпіон.