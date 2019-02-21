Білий Барс всуху поступився Донбасу

У Білій Церкві відбувся поєдинок перенесеного 23-го туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч між місцевим Білим Барсом і донецьким Донбасом.

Другий матч за два дні дався командам досить важко, проте поєдинок команди провели досить рівно. На екваторі періоду, повторюючи сценарій вчорашнього матчу, рахунок відкрив Вадим Мазур, а слідом за ним у воротах Микити Пеленського відзначився Олександр Костіков.

У другому періоді "барси" частіше свого супротивника контролювали шайбу, але відзначитися у воротах Богдана Дьяченка підопічні Костянтина Буценка так і не змогли. А донеччани, в свою чергу, підтвердили приказку: "не забиваєш ти - забивають тобі", і ще двічі прошили голкіпера білоцерківців.

Спочатку той же Олександр Костіков продемонстрував індивідуальну майстерність і, самостійно обійшовши захист супротивника, зробив дубль, а потім в порожній кут воріт Микити Пеленського шайбу відправив Андрій Денискін.

Третій період повністю повторив сценарій двох попередніх - підопічні Сергія Вітера ще два рази прошили Олександра Качулу, який замінив Микиту Пеленського, і встановили остаточний рахунок 0:6 на табло.

Рахунок 0:6, шостий "сухий" матч для Богдана Дяченка в сезоні і це третя перемога донецького клубу за останні чотири дні.

Чемпіонат України, УХЛ

23 тур

20 лютого

Білий Барс - Донбас 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Шайби: 0:1 Мазур (Коренчук), 6:11; 0:2 Костіков (Манукян), 18:56; 0:3 Костіков (Захаров), 30:03; 0:4 Денискін (Мостовий, Карпенко), 32:07; 0:5 Кузьмик (Коренчук), 52:02; 0:6 Пуголовкін (Костіков), 59:36

Нагадаємо, Дніпро в результативній перестрілці обіграв Білий Барс. Також, Кременчук вдома розгромив Динамо.

Джерело - Чемпіон.