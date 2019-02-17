Херсонський Дніпро в результативній перестрілці обіграв Білий Барс. ВІДЕО

16 лютого в Херсоні відбувся стартовий матч 37-го туру Української хокейної ліги - Парі-Матч, в якому недавній лідер чемпіонату Дніпро приймав на своєму майданчику міцного середняка турніру - Білий Барс.

Гості добре почали поєдинок і змогли повести в рахунку після точного удару Ярослава Панченка. Дніпро прийшов в себе через 5 хвилин, коли Микита Макарицький виконав сольний прохід до воріт суперника. Проте, саме "барси" пішли на перерву у статусі лідера. Підопічні Костянтина Буценка реалізували більшість зусиллями Юрія Качана - 1:2.

У другому періоді пристрасті на льоду ще більше розпалювалися, що вилилося у велику кількість вилучень. В цілому друга 20-хвилинка тривала близько години чистого часу. Арбітри часто переглядали відеоповтори, а в одному з епізодів було розбите захисне скло над бортиком. У рваному темпі досягли успіху херсонці, які не тільки відігралися, а й вийшли вперед на два голи після ударів Дмитра Пугачова, Івана Золотухіна в більшості і Микити Коваленко - 4:2.

Ще більше голів глядачі побачили в третьому ігровому відрізку. Спершу камбек зробили гравці Білого Барса, які на старті періоду двічі відзначилися у воротах Олега Петрова. Владислав Куцевич оформив чисельну перевагу, а Євген Тимченко зрівняв рахунок дальнім ударом. Микола Коляда скористався помилкою оборони гостей і забив в п'ятий раз.

Під кінець зустрічі Білий Барс зняв голкіпера і відразу ж помилився - Микита Макарицький оформив дубль, забивши в порожні ворота. Але Юрій Качан за кілька миттєвостей до фінальної сирени скоротив відставання і встановив остаточний підсумок протистояння 6:5. Дніпро продовжує гонку за першою позицією "регулярки", а "барси" провели хороший матч і отримали хороший досвід перед стартом в плей-оф.

Чемпіонат України, УХЛ

37 тур

16 лютого

Дніпро - Білий Барс 6:5 (1:2, 3:0, 2:3)

Шайби: 0:1 Панченко (Ружников, Бородай), 7:57. 1:1 Макарицький (Матусевич, Коваленко), 12:51. 1:2 Качан (Лєсников, Куцевич - більш.), 18:33. 2:2 Пугачов (Коваленко, Макарицький), 28:26. 3:2 Золотухін (Жвачкін, Сірченко - більш.), 35:04. 4:2 Коваленко (Дунаєв, Целогородцев), 36:52. 4:3 Куцевич (Качан, Таран - більш.), 41:12. 4:4 Тимченко (Грицюк), 47:56. 5:4 Коляда (Макарицький, Жвачкін), 51:12. 6:4 Макарицький (Пугачов, Матвієнко - порожні ворота), 58:30. 6:5 Качан (Таран, Тимченко), 59:48.

Джерело - Чемпіон.