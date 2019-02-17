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Кременчук вдома розгромив Динамо. ВІДЕО

Сьогодні 08:10 585 0
Кременчук вдома розгромив Динамо. ВІДЕО

У Кременчуці відбувся другий матч 37-го туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч між місцевим Кременчук і МХК Динамо.

Старт поєдинку вийшов відверто провальним для харківської команди. Вже до 10 хвилині зустрічі на табло Айсберга горів рахунок 3:0 на користь господарів майданчика. Відповісти на це "біло-сині" зуміли лише однією закинутою шайбою Володимира Чердака.

У другому періоді команди повторили результат першої двадцятихвилинки. На три закинутих кременчужанами шайби, "динамівці" відповіли взяттям воріт Ігоря Худякова.

Заключна третина матчу почалася з закинутої харків'янами шайби - дубль оформив капітан команди Володимир Чердак. Однак, після цього чотири рази відзначилися кременчужани, що дозволило їм святкувати впевнену перемогу в матчі.

Чемпіонат України, УХЛ

37 тур

16 лютого

Кременчук - МХК Динамо 10:3 (3:1, 3:1, 4:1)

Шайби: 1:0 Ворона, 4:42, 2:0 Кривошапкін (Зайцев, Кисельов), 7:08, 3:0 Савченко (Хрішпенц), 7:22, 3:1 Чердак (Максименко, Скрипець - більш.), 13:23 4:1 Гриценко (Ворона, Савченко), 21:51, 4:2 Худяков (Фірсов), 29:21, 5:2 Ворона (Гриценко, Савченко - більш.), 33:44, 6:2 Тютченко (Красильников, Шиманський), 34:23, 6:3 Чердак (Забулонов, Халін), 42:05, 7:3 Чорний, 34:04, 8:3 Тютченко (менш.), 50:50, 9:3 Кисельов (Зайцев, Гриценко), 54:05, 10:3, Кисельов (Толстушко, Грицких - більш.), 57:43.

Джерело - Чемпіон.

#Кременчук, #Динамо, #хокей, #УХЛ
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