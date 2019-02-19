Донбас здобув розгромну перемогу над Білим Барсом

У Білій Церкві матчем між місцевим Білим Барсом і донецьким Донбасом стартував 38-й тур чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч.

Матч команди розпочали абсолютно на рівних і відразу було видно, що "барси" готові давати бій чинному чемпіону України. Однак низка вилучень під кінець періоду зламала гру "барсів" і Вадим Мазур зміг відрити рахунок в поєдинку.

Паритет на табло білоцерківці відновили тільки на екваторі зустрічі, коли Денис Бородай після відмінного пасу від Назара Ружнікова, прошив Богдана Дяченка. Під кінець двадцятихвилинки донецький клуб прорвало і за останні 7 хвилин другого періоду в воротах Кирила Кучера по черзі відзначилися Олександр Костыков, Тигран Манукян та Віктор Захаров, встановивши рахунок на табло 1:4.

У заключному відрізку зустрічі Артем Пуголовкін двічі відзначився у воротах Олександра Качули, який замінив в створі воріт Кирила Кучера, встановивши остаточний рахунок у матчі. А всі спроби білоцерківського клубу відігратися своєю впевненою грою зводив "нанівець" Богдан Дьяченко.

Підсумковий рахунок 1:6 і Донбас знову виходить на перше місце в турнірній таблиці, випереджаючи переслідувачів з Кременчука на 2 очка.

Чемпіонат України, УХЛ

38-тур

19 лютого

Білий Барс - Донбас 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Шайби: 0:1 Мазур (Коренчук, Дьяченко - більш.), 16:39; 1:1 Бородай (Ружныков), 29:54; 1:2 Костыков (Захаров, Манукян), 33:48; 1:3 Манукян (Костіков, Романенко), 37:10; 1:4 Захаров (Костіков), 39:14; 1:5 Пуголовкін (Гончаров - більш.), 50:53; 1:6 Пуголовкін (Мазур), 56:46.

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Також, Кременчук вдома розгромив Динамо.

Джерело - Чемпіон.