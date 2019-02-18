Дніпро і Білий Барс влаштували справжній трилер, а Кременчук з Донбасом розгромили аутсайдерів. Огляд 37-го туру Української хокейної ліги - Парі-Матч

16 і 17 лютого відбулися три матчі в рамках 37-го туру Української хокейної ліги - Парі-Матч. Дніпро у важкому поєдинку переграв Білий Барс. Кременчук розгромив на своєму льоду МХК Динамо. Крижані Вовки за всіма статтями програли вдома Донбасу. А в перенесеному поєдинку 25-го туру Кременчук повторно обіграв Динамо.

Дніпро - Білий Барс 6:5 (1:2, 3:0, 2:3)

Найбільш цікавим поєдинком вікенду стало протистояння в Херсоні, де місцевий Дніпро зіграв з Білим Барсом. Гості добре почали поєдинок і після стартового періоду виграли 2:1. У другій 20-хвилинці підопічні Дмитра Підгурського прийшли в себе і закинули три шайби.

Але гості зуміли зробити камбек, відігравшись з 2: 4 на 4: 4. Але все-таки "щуки" дотиснули противника і змусили його помилитися. В кінці матчу команди обмінялися голами, а фінальна сирена зафіксувала важку перемогу Дніпра 6:5.

Кременчук - МХК Динамо 10:3 (3:1, 3:1, 4:1)

Найбільш результативна команда турніру в черговий раз підтвердила свій статус. Кременчук впевнено розібрався з харків'янами, в кожному з періодів забивши не менше трьох шайб. Дублями в воротах Динамо відзначилися Олексій Ворона, Віктор Тютченко і Микола Кисельов. У гостей двічі закинув Володимир Чердак. В результаті кременчужани обіграли географічних сусідів з непристойним рахунком 10:3.

Крижані Вовки - Донбас 1:12 (0:5, 1:4, 0:3)

Ще більш впевнений успіх відсвяткував Донбас. Команда Сергія Вітера домінувала в матчі проти головного аутсайдера чемпіонату протягом всієї гри. Результат протистояння було вирішено задовго до кінця поєдинку. Майже один період в воротах "Вовків" зіграв президент клубу Андрій Хапков. Він неодноразово виручав свою команду, але в результаті Донбас закинув рекордну для себе кількість голів у сезоні.

По дві шайби на рахунку Євгена Нікіфорова, Олександра Костікова, Віталія Ляльки та Іллі Коренчука. У господарів єдиний раз пробив Богдана Дьяченка Данило Дуюн. 12:1 - тотальний погром для Вовків від донеччан.

Кременчук - МХК Динамо 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Кременчук і Динамо на наступний день провели повторний матч між собою, закривши пробіл в програмі 25-го туру УХЛ. Пропущений поєдинок пройшов не з такою результативністю, як днем ​​раніше, але це не завадило підопічним Олександра Савицького оформити чергову впевнену перемогу над харківським клубом.

По дві шайби в кожному з періодів принесли кременчужанам переможні 6:1 і проміжне перше місце в регулярному чемпіонаті.

Джерело - Чемпіон.