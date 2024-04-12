Мораєс подав позов до ФІФА на колишній клуб

Джерело - Topsport.

Колишній футболіст Металурга, Динамо та Шахтаря Жуніор Мораєс подав позов до ФІФА на болгарський ЦСКА.

Про це повідомляє Topsport.

Нападник судитиметься з командою через невиплату зарплат та премій і хоче отримати від клубу 250 тисяч євро. Гравець виступав за ЦСКА з липня 2011 по липень 2012 року.

Однак зазначається, що футболіст наврядчи зможе виграти цю справу, оскільки з того часу минуло понад 10 років, а термін таких претензій — 2 роки.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Ярмоленко обійшов Мораєса у списку найкращих бомбардирів Української Прем'єр-ліги.