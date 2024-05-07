Джерело - Sporza.

Ключовий гравець збірної Бельгії Ян Вертонген, який виступає за Андерлехт, отримав пошкодження і ризикує пропустити Євро-2024.

Про це повідомляє Sporza.

37-річний захисник травмувався на 33 хвилині матчу проти Юніону в межах 37 туру бельгійської Ліги Жупіле.

Зазначається, що футболіст може не встигнути відновитись до чемпіонату Європи, який пройде з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Збірна Бельгії зіграє в групі E, її суперниками будуть Україна, Словаччина та Румунія. На гравця невдовзі чекає медичне обстеження.

Вертонген є рекордсменом за кількістю матчів у складі національної команди Бельгії. Він зіграв 154 поєдинки. В останньому відборі на континентальну першість Ян провів 7 поєдинків з 8, і кожен з них розпочинав у стартовому складі. Також він відзначився забитим м'ячем у грі проти Естонії.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що воротар мадридського Реала та збірної Бельгії Тібо Куртуа пропустить майбутнє Євро.

Збірна України пройшла на ЧЄ після перемоги над Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації.