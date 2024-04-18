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Стали відомі офіційні транслятори Євро-2024 в Україні

Сьогодні 14:10 3087 0
Стали відомі офіційні транслятори Євро-2024 в Україні
#Євро-2024

Джерело - MEGOGO.

Матчі Євро-2024 в Україні можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. 

Про це компанія повідомила в офіційному пресрелізі. 

Усі матчі турніру будуть доступні за передплатою, деталі якої будуть оголошені незабаром. Також частина матчів буде транслюватися безплатно на регіональних телеканалах "Суспільного" (наприклад, "Суспільне Львів", "Суспільне Черкаси", "Суспільне Чернівці" та ін.). 

"Суспільне" покаже матч-відкриття, по одному матчу групового етапу на день, половину ігор 1/16 фіналу, а також усі чвертьфінали, обидва півфінали та фінал. Також на "Суспільному" будуть транслюватися всі поєдинки за участі збірної України — і на груповому етапі, і на стадії плей-оф (у разі виходу з групи). 

З розподілом матчів групового етапу можна ознайомитися на фото нижче. Розподіл матчів плей-оф стане відомий під час турніру. 

Матчі чемпіонату Європи-2024, який триватиме з 14 червня до 14 липня, прийматимуть 10 міст Німеччини: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Нагадаємо, що збірна України перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини континентальної першості.

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