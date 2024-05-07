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Оновлений список претендентів на Золотий м'яч-2024

Сьогодні 08:28 159 0
Оновлений список претендентів на Золотий м'яч-2024
#Ліонель Мессі, #Кріштіану Роналду, #Кіліан Мбаппе, #Гаррі Кейн, #Джуд Беллінгем, #Золотий м'яч

Джерело - Goal.

Оголошений оновлений рейтинг від Goal головних кандидатів на отримання Золотого м'яча в 2024 році. У першій трійці — без змін.

Головним фаворитом залишається півзахисник мадридського Реала та національної збірної Англії Джуд Беллінгем.

Француз Кіліан Мбаппе з ПСЖ йде другим. Третю позицію на отримання головної індивідуальної нагороди продовжує посідати англійський форвард мюнхенської Баварії Гаррі Кейн.

Аргентинець Ліонель Мессі, який виграв приз торік (всього вісім Золотих м'ячів за кар'єру), завдяки 5 результативним передачам і 1 голу в одній зустрічі за Інтер Маямі піднявся з 19 рядка на 16 сходинку. Зірковий португалець Кріштіану Роналду (п'ять таких нагород) не потрапив у топ-20.

Топ-10 претендентів на Золотий м'яч-2024

  1. Джуд Беллінгем (Реал)
  2. Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
  3. Гаррі Кейн (Баварія)
  4. Вінісіус Жуніор (Реал)
  5. Філ Фоден (Манчестер Сіті)
  6. Флоріан Вірц (Байєр)
  7. Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті)
  8. Родрі (Манчестер Сіті)
  9. Тоні Кроос (Реал)
  10. Букайо Сака (Арсенал)

Раніше ми повідомляли, що Мессі набрав 1200 очок за системою "гол+пас" у кар'єрі. Він взяв участь у 1057 матчах за збірну Аргентини та на клубному рівні. У них він забив 832 голи та зробив 368 результативних передач.

Нагадаємо, Ювентус оскаржить рішення суду щодо виплати 9,8 млн євро Роналду.

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