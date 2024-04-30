Ювентус оскаржить рішення суду щодо виплати 9,8 млн євро в користь Роналду

Туринський Ювентус оскаржить рішення Арбітражного суду, який зобов'язав клуб виплатити нападнику Аль-Насра Кріштіану Роналду 9,8 млн євро заборгованості по зарплаті.

Про це повідомляє Football-Italia.

"Стара синьйора" подасть апеляцію на рішення суду. За різними підрахунками, на це може піти від одного до шести місяців.

Суперечка між гравцем та клубом тривала з 2021 року, коли футболіст перейшов у Манчестер Юнайтед. У підсумку суд прийняв рішення на користь португальського футболіста. Кріштіану виграв справу, проте не повністю — він вимагав удвічі більшу суму (19,6 млн).

Роналду виступав за Ювентус з 2018 до 2021 року. Він відіграв 134 матчі, забив 101 гол та віддав 22 результативні передачі. З туринцями португалець виграв п’ять трофеїв, включаючи дві перемоги у Серії А.

Напередодні нападник отримав дискваліфікацію на два матчі Аль-Насра. Причиною відсторонення стала агресивна поведінка португальця у півфіналі Суперкубку Саудівської Аравії проти Аль-Хілаля.