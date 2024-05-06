Аталанта потрапила в зону ЛЧ, Наполі втратив перемогу над Удінезе: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.

6 травня відбулися два матчі чемпіонату Італії з футболу сезону-2023/24.

Аталанта на виїзді здолала аутсайдера чемпіонату Салернітану. Поєдинок завершився з рахунком 1:2.

Наполі розписав нічию з Удінезе — 1:1. Варто зазначити, неаполітанці втратили перемогу на 90+2 хвилині.

Чемпіонат Італія Серія А

35 тур, 6 травня

Салернітана — Аталанта 1:2 (1:0)

Голи: 0:1 — 18 Чауна, 1:1 — 57 Скамакка, 2:1 — 63 Копмейнерс.

Удінезе — Наполі 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 — 51 Осімхен, 1:1 — 90+2 Саксесс

Відтак Аталанта після перемоги посідає 5 місце в турнірній таблиці, яке дає місце в Лізі чемпіонів. Нагадаємо, наступного сезону від Італії в ЛЧ вперше в історії візьме участь 5 команд.

Напередодні Інтер несподівано поступився Сассуоло, а Монца зіграла внічию з Лаціо.