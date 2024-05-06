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Вакула — про суддівство в матчі Вереса та Миная: Прошу перевірити арбітра на профпридатність

Сьогодні 22:15 135 0
Вакула — про суддівство в матчі Вереса та Миная: Прошу перевірити арбітра на профпридатність
#Вакула, #Верес, #Минай, #УПЛ ТВ

Джерело - УПЛ ТБ.

Півзахисник Миная Владислав Вакула залишився незадоволеним суддівством Ігоря Пасхала в матчі 27 туру УПЛ проти Чорноморця (3:1).

Гравець оцінив роботу арбітра в ефірі ютуб-каналу УПЛ ТБ.

"Вже такий другий поєдинок, де нас судить цей… арбітр. Я прошу перевірити його на профпридатність, тому що він забирає в нас вже другу гру поспіль очки. У грі з Поліссям він також не дав нам залізне пенальті. Тому я прошу передивитися його компетентність взагалі.

А так, що я можу сказати? Звичайно, прикро програвати. Ми їхали сюди за позитивним результатом, але для нас боротьба продовжується. Є ще три матчі, будемо намагатися брати максимально очки в них", — сказав Вакула.

Минай після поразки від Вереса залишається головним аутсайдером чемпіонату, маючи 19 очок в активі.

Раніше ми повідомляли, що арбітрам УПЛ можуть вдвічі підняти заробітну плату.

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