Арбітрам УПЛ можуть вдвічі підняти заробітну плату

Джерело - Чемпіон.

Журналіст Володимир Звєров поділився інформацією про те, що арбітри Української Прем'єр-ліги можуть отримати значне підвищення заробітної плати.

Про це Володимир розповів у програмі Звєров про футбол.

Зарплата суддів УПЛ може зрости з 1 тисячі доларів до 2-2,5 тисячі. При цьому можливе запровадження преміювання рефері, яке підтримала мінімальна більшість клубів чемпіонату України.

Зазначається, що пропонується створити рейтинг суддів, який формуватиме комітет арбітрів, а преміювання відбуватиметься після завершення сезону.

Раніше ми повідомляли, що два українських арбітри потрапили в заявку на Євро-2024.