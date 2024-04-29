Арбітрам УПЛ можуть вдвічі підняти заробітну плату

Головне
Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко
Сьогодні 09:49 25007 6
ФІФА та УЄФА можуть виключити іспанські команди з єврокубків, Євро-2024 та Олімпіади
Сьогодні 14:19 13683 1
Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв
Сьогодні 13:34 20191
Ломаченко прибув у Австралію на бій з Камбососом — українці зустріли його з прапором та побажали перемоги
Сьогодні 12:03 565
Погорілко оновив національний рекорд України з бігу на 400 метрів
Сьогодні 09:31 3611 1
68 медалей та 2 командне місце: результат України на ЧЄ-2024 з параплавання
Сьогодні 08:34 256
Україна здобула впевнену перемогу над Нідерландами в другому матчі ЧС
Вчора 22:11 13061
Кривбас впевнено переграв Металіст 1925 у 26 турі УПЛ
Вчора 20:24 3481 1
Відставка в УПЛ: Керівництво Колоса звільнило Вишняка
Вчора 19:54 681
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях ЧЄ
Вчора 19:32 7763 2
Прямі трансляції
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:44 601
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:37 761
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 975
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 321
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1430 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 977
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 956
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1310
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 854
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 802

Арбітрам УПЛ можуть вдвічі підняти заробітну плату

Сьогодні 15:30 124 0
Арбітрам УПЛ можуть вдвічі підняти заробітну плату
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Журналіст Володимир Звєров поділився інформацією про те, що арбітри Української Прем'єр-ліги можуть отримати значне підвищення заробітної плати.

Про це Володимир розповів у програмі Звєров про футбол.

Зарплата суддів УПЛ може зрости з 1 тисячі доларів до 2-2,5 тисячі. При цьому можливе запровадження преміювання рефері, яке підтримала мінімальна більшість клубів чемпіонату України.

Зазначається, що пропонується створити рейтинг суддів, який формуватиме комітет арбітрів, а преміювання відбуватиметься після завершення сезону.

Раніше ми повідомляли, що два українських арбітри потрапили в заявку на Євро-2024.

Коментарі ()
Популярне зараз
Обматюкав проросійських фанатів: півзахисника збірної України вимагають депортувати з Польщі Обматюкав проросійських фанатів: півзахисника збірної України вимагають депортувати з Польщі 17190 7
Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко 25007 6
ФІФА та УЄФА можуть виключити іспанські команди з єврокубків, Євро-2024 та Олімпіади ФІФА та УЄФА можуть виключити іспанські команди з єврокубків, Євро-2024 та Олімпіади 13683 1
Україна здобула впевнену перемогу над Нідерландами в другому матчі ЧС Україна здобула впевнену перемогу над Нідерландами в другому матчі ЧС 13061
Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв 20191
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях ЧЄ Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях ЧЄ 7763 2
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30525
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 12133
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 66147
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 108259
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 37058
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 363159 2