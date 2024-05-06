Вест Гем підтвердив відхід Моєса, якого нібито запрошували в Росію

Джерело - Офіційний сайт Вест Гема.

Девід Моєс залишить посаду головного тренера Вест Гема після завершення поточного сезону. Сторони вирішили не продовжувати контракт.

Про це лондонський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Шотландський фахівець очолював Вест Гем спершу з 2017-го по 2018-й, а потім з 2019-го по 2024-й роки. Під керівництвом Моєса "молотобійці" виграли перший трофей з 1980 року — його підопічні тріумфували в Лізі конференцій-2022/23.

Після 36 турів поточного сезону Вест Гем посідає 9 місце в Англійській Прем’єр-лізі. В Лізі Європи команда Девіда Моєса дійшла до чвертьфіналу, де вилетіла від Баєра (1:3 за підсумками двоматчевого протистояння). В попередньому матчі "молотобійці" зазнали нищівної поразки від Челсі.

Цікаво, що нещодавно російські пропагандистські ЗМІ поширили чутки про те, що Моєса запрошували тренувати в країну-терористку Росію. Втім, шотландець рішуче відхилив пропозицію через війну в Україні.

Раніше Фабріціо Романо повідомив, що Вест Гем вже визначився з новим тренером на наступний сезон.