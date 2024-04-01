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Мілан готується продовжити контракт з одним зі своїх лідерів

Сьогодні 22:05 119 0
Мілан готується продовжити контракт з одним зі своїх лідерів
#Мілан, #Футбольні трансфери, #Тео Ернандес

Джерело - thedailybriefing.io.

Італійський Мілан досі не розпочинав переговорів із французьким захисником Тео Ернандесом.

Про це повідомляє The Daily Briefing.

Найближчим часом гравцю запропонують продовжити чинний контракт, який розрахований до літа 2026 року, на покращених умовах. "Россонері" хочуть підписати договір до літа, оскільки в трансфері гравця зацікавлені щонайменше чотири клуби.

Джерело зазначає, що підписання француза розглядає Баварія, яка вбачає у ньому заміну Альфонсу Девісу. Декілька клубів англійської Прем'єр-ліги хочуть придбати Ернандеса для підсилення складу, а також команди з Саудівської Аравії.

Мілан готовий відпустити гравця за 70-80 млн євро. Проте наразі подібних пропозицій не надходило.

У сезоні-2023/24 Тео в 38 матчах забив 5 голів та віддав 10 результативних передач.

Напередодні Мілан обіграв Фіорентину та відірвався від Ювентуса на шість пунктів у боротьбі за другу сходинку в чемпіонаті Італії.

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