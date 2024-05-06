Джерело - Чемпіон.

Бенфіка зазнала поразки від Фамалікана в межах 32 туру португальської Прімейра-ліги. Цей результат гарантував Спортингу дострокову перемогу в чемпіонаті Португалії.

Український воротар "орлів" Анатолій Трубін провів на полі увесь матч та отримав середню оцінку 6,8 за даними аналітичного порталу SofaScore. Зазначимо, що під час першого взяття воріт українець не дуже вдало зіграв, пропустивши гол у воротарський кут.

Огляд матчу

Чемпіонат Португалії — Прімейра-ліга

32 тур, 5 травня

Фамалікан — Бенфіка 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 71 Пума, 2:0 - 85 Юссуф

Ця перемога гарантувала Спортингу перше місце в турнірній таблиці чемпіонату. Бенфіка завершила сезон на другому місці та зіграє в 3 раунді кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів наступного сезону.

Раніше повідомлялося, що головний тренер "орлів" може очолити Баварію.