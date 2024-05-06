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Колишній тренер Шахтаря зацікавив кілька провідних клубів Європи

Сьогодні 10:29 133 0
Колишній тренер Шахтаря зацікавив кілька провідних клубів Європи
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Марсель, #Мілан, #Севілья, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Паулу Фонсека, #Стефано Піолі

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Шахтаря та наставник Лілля Пауло Фонсека може змінити клуб улітку.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Кандидатура португальця цікавить Мілан, який готується звільнити головного тренера Стефано Піолі.

Також Марсель працює над підписанням Фонсеки та пропонує контракт до 2026 року. Зазначається, що до Пауло проявляє інтерес Севілья та два клуби Англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, що після 31 туру французької Ліги 1 Лілль під керівництвом Фонсеки посідає 4 місце в турнірній таблиці, маючи 55 очок. Відставання від другого Монако складає 6 залікових пунктів, але в "догів" є матч у запасі.

Напередодні Фонсека запросив українських біженців з Харкова на матч проти Страсбура в чемпіонаті Франції.

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