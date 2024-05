Колишній тренер Шахтаря зацікавив кілька провідних клубів Європи

Колишній тренер Шахтаря та наставник Лілля Пауло Фонсека може змінити клуб улітку.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Кандидатура португальця цікавить Мілан, який готується звільнити головного тренера Стефано Піолі.

Також Марсель працює над підписанням Фонсеки та пропонує контракт до 2026 року. Зазначається, що до Пауло проявляє інтерес Севілья та два клуби Англійської Прем'єр-ліги.

Paulo #Fonseca is still among the candidates for #ACMilan’s coach role. #Moncada appreciates him. #OlympiqueMarseille still working to sign him (offered a contract until 2026 + option for 2027). #Sevilla and two Premier League’s clubs have also show interested in him. #transfers