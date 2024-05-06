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Манчестер Юнайтед хоче підписати молодого таланта Барселони

Сьогодні 09:04 155 0
Манчестер Юнайтед хоче підписати молодого таланта Барселони
#Барселона, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Mundo Deportivo.

Манчестер Юнайтед планує підписати 19-річного нападника Барселони Вітора Роке.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Зазначається, що окрім англійського клубу, форвардом цікавляться також Наполі, Ніцца, Ліон, Севілья та Бетіс.

Молодий бразилець доєднався до каталонців 1 січня 2024 року і провів за команду 13 матчів, у яких забив 2 м'ячі. Чинний контракт футболіста діє до 30 червня 2031 року.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що керівництво "синьо-гранатових" влітку хоче віддати Роке в оренду. Раніше з'являлась інформація, що український форвард Артем Довбик влітку може перейти в Барселону на заміну Левандовському.

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