Барселона влітку може відправити Роке в оренду

Джерело - Diario Sport.

Керівництво Барселони хоче віддати нападника Вітора Роке в оренду у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Diario Sport.

Ініціатором цього рішення став головний тренер команди Хаві. Керівництво підтримало ідею коуча.

У нинішньому сезоні 19-річний бразилець взяв участь у 13 матчах у всіх турнірах, і відзначився двома забитими м'ячами.

Нагадаємо, Роке прийшов до Барселони з Атлетіко Паранаенсе за 40 млн в січні 2024 року.

Раніше з'являлась інформація, що український форвард Артем Довбик влітку може перейти в Барселону на заміну Левандовському.