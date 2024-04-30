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25.04.2024 21:39 370

Барселона влітку може відправити Роке в оренду

Сьогодні 21:50 85 0
Барселона влітку може відправити Роке в оренду
#Барселона

Джерело - Diario Sport.

Керівництво Барселони хоче віддати нападника Вітора Роке в оренду у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Diario Sport.

Ініціатором цього рішення став головний тренер команди Хаві. Керівництво підтримало ідею коуча.

У нинішньому сезоні 19-річний бразилець взяв участь у 13 матчах у всіх турнірах, і відзначився двома забитими м'ячами.

Нагадаємо, Роке прийшов до Барселони з Атлетіко Паранаенсе за 40 млн в січні 2024 року.

Раніше з'являлась інформація, що український форвард Артем Довбик влітку може перейти в Барселону на заміну Левандовському.

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