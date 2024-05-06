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Наполі зіграє з Удінезе, Аталанта завітає до Салернітани: розклад матчів Серії А

Сьогодні 08:28 68 0
Наполі зіграє з Удінезе, Аталанта завітає до Салернітани: розклад матчів Серії А
#Аталанта, #Наполі, #Салернітана, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Удінезе

Джерело - Чемпіон.

У понеділок, 6 травня, у межах 35 туру італійської Серії А відбудеться два поєдинки.

Зокрема, Аталанта завітає до Салернітани. Підопічні Джан П'єро Гасперіні наразі посідають 6 сходинку в турнірній таблиці та відстають від п'ятої Роми на 3 бали, але в них ще є дві гри в запасі. Зазначимо, що 5 місце в італійському чемпіонаті дозволяє кваліфікуватися в Лігу чемпіонів.

Також Наполі зіграє з Удінезе. Торішній чемпіон Серії А переживає ненайкращі часи і поділяє 9 сходинку з Фіорентиною. В обох команд 50 очок за 34 гри.

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на медіасервісі MEGOGO.

Розклад матчів 35 туру Серії А на 6 травня

  • 19:00 Салернітана — Аталанта
  • 21:45 Удінезе — Наполі

Нагадаємо, напередодні Інтер несподівано поступився Сассуоло, Дженоа без Руслана Малиновського розписала мирову з Міланом, а Емполі Віктора Коваленка зіграв унічию з Фрозіноне.

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