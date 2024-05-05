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Трубін вийде в стартовому складі Бенфіки на гру з Фамаліканом

Сьогодні 21:38 81 0
Трубін вийде в стартовому складі Бенфіки на гру з Фамаліканом
Фото: Getty Images
#Бенфіка, #Анатолій Трубін, #Шмідт, #Фамалікан, #Чемпіонат Португалії, Прімейра ліга

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Бенфіки Роджер Шмідт визначився зі стартовим складом команди на матч 32 туру португальської Прімейра-ліги з футболу проти Фамалікана. Український воротар Анатолій Трубін розпочне поєдинок в основі "орлів".

Про це повідомляє пресслужба лісабонського клубу.

Гра відбудеться о 22:30 за київським часом. Дивитися зустріч можна на медіасервісі Megogo.

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У попередній грі Трубін провів солідний матч з Брагою, за який отримав одну з найкращих оцінок у команді.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Бенфіки може очолити Баварію.

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