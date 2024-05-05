Трубін вийде в стартовому складі Бенфіки на гру з Фамаліканом

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Бенфіки Роджер Шмідт визначився зі стартовим складом команди на матч 32 туру португальської Прімейра-ліги з футболу проти Фамалікана. Український воротар Анатолій Трубін розпочне поєдинок в основі "орлів".

Про це повідомляє пресслужба лісабонського клубу.

Гра відбудеться о 22:30 за київським часом. Дивитися зустріч можна на медіасервісі Megogo.

У попередній грі Трубін провів солідний матч з Брагою, за який отримав одну з найкращих оцінок у команді.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Бенфіки може очолити Баварію.