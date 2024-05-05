Валенсія з Яремчуком зазнала поразки від Алавеса, Севілья залишиться в еліті: результати матчів Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.

У межах 34 туру іспанської Ла Ліги відбулися п'ять поєдинків. Зокрема, Валенсія з українцем Романом Яремчуком мінімально поступилася Алавесу, а багаторазовий переможець Ліги Європи Севілья розгромною перемогою над Гранадою забезпечила свою участь у найсильнішій лізі Іспанії в наступному сезоні.

Український нападник вийшов на поле на 76 хвилині, проте допомогти своїй команді не зумів.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

34 тур, 5 травня

Осасуна — Бетіс 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 41 Перес, 0:2 - 45+3 Форнальс

Сельта — Вільярреал 3:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 12 Морено, 1:1 - 22 Аспас (пен), 2:1 - 39 Ларсен, 2:2 - 65 Гуедеш, 3:2 - 82 Дувікас

Валенсія — Алавес 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 68 Лопес

Райо Вальєкано — Альмерія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 30 Лосано

Севілья — Гранада 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Акунья, 2:0 - 51 Ен Несірі, 3:0 - 80 Лукебакіо

Нагадаємо, що гол й асист іншого українського форварда Артема Довбика у ворота Барселони зробили Реал чемпіоном і вивели його Жирону в Лігу чемпіонів.