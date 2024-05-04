Джерело - Чемпіон.

4 травня у 34 турі іспанської Ла Ліги Барселона поступилася Жироні.

Здобута перемога стала історичною та принесла Жироні перший вихід до Ліги чемпіонів.

Також завдяки втраті очок Барселоною Реал достроково став чемпіоном Іспанії - клуб Андрія Луніна випереджає Жирону (випередила підопічних Хаві та піднялася на друге місце у турнірній таблиці) на 13 очок за чотири тури до завершення турніру. Мадридський клуб 36 раз став переможцем чемпіонату Іспанії. Востаннє це Реалу вдавалося за підсумками сезону-2021/22. Для Луніна це вже друге чемпіонство.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

34 тур, 4 травня

Жирона — Барселона 4:2 (1:2)

Голи: 0:1 — 3 Крістенсен, 1:1 — 4 Довбик, 1:2 — 45+1 Левандовський, 2:2 — 65 Порту, 3:2 — 67 Гутьєррес, 4:2 — 75 Порту

Артем Довбик провів увесь матч - забив гол та зробив одну результативну передачу. Віктор Циганков вийшов у стартовому складі та був замінений на 64 хвилині гри.

Нагадаємо, що Циганков пропустив два матчі каталонського клубу через травму литкового м'яза, проте вийшов на заміну у матчі 33 туру проти Лас-Пальмаса. Поєдинок завершився перемогою Жирони, один із м'ячів забив Довбик.