Валенсія з Яремчуком зазнала поразки від Алавеса: результати матчів Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.

У межах 34 туру іспанської Ла Ліги з футболу відбулося три поєдинки. Зокрема, Валенсія з Романом Яремчуком мінімально поступилася Алавесу. Український нападник вийшов на поле на 76 хвилині, проте допомогти своїй команді не зумів.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

34 тур, 5 травня

Осасуна — Бетіс 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 41 Перес, 0:2 - 45+3 Форнальс

Сельта — Вільярреал 3:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 12 Морено, 1:1 - 22 Аспас (пен), 2:1 - 39 Ларсен, 2:2 - 65 Гуедеш, 3:2 - 82 Дувікас

Валенсія — Алавес 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 68 Лопес

Розклад матчів 34 туру Ла Ліги на 5 травня

22:00 Райо Вальєкано — Альмерія

22:00 Севілья — Гранада

Севілья може забезпечити собі місце в чемпіонаті Іспанії на наступний сезон.

Нагадаємо, що гол та асист Довбика у ворота Барселони зробили Реал чемпіоном і вивели Жирону в ЛЧ.