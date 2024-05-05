Валенсія з Яремчуком зазнала поразки від Алавеса: результати матчів Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.
У межах 34 туру іспанської Ла Ліги з футболу відбулося три поєдинки. Зокрема, Валенсія з Романом Яремчуком мінімально поступилася Алавесу. Український нападник вийшов на поле на 76 хвилині, проте допомогти своїй команді не зумів.
Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
34 тур, 5 травня
Осасуна — Бетіс 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 41 Перес, 0:2 - 45+3 Форнальс
Сельта — Вільярреал 3:2 (2:1)
Голи: 0:1 - 12 Морено, 1:1 - 22 Аспас (пен), 2:1 - 39 Ларсен, 2:2 - 65 Гуедеш, 3:2 - 82 Дувікас
Валенсія — Алавес 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 68 Лопес
Розклад матчів 34 туру Ла Ліги на 5 травня
- 22:00 Райо Вальєкано — Альмерія
- 22:00 Севілья — Гранада
Севілья може забезпечити собі місце в чемпіонаті Іспанії на наступний сезон.
Нагадаємо, що гол та асист Довбика у ворота Барселони зробили Реал чемпіоном і вивели Жирону в ЛЧ.