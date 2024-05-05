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Непереможний Баєр розібрався з Айнтрахтом, Бохум втримав перемогу над Уніоном: результати матчів Бундесліги

Сьогодні 20:23 62 0
Непереможний Баєр розібрався з Айнтрахтом, Бохум втримав перемогу над Уніоном: результати матчів Бундесліги
#Айнтрахт Франкфурт, #Бохум, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Майнц, #Уніон Берлін, #Гайденгайм, #Баєр Леверкузен

Джерело - Чемпіон.

У межах 32 туру німецької Бундесліги відбулося два поєдинки. Чемпіон цього сезону Баєр здобув розгромну перемогу над Айнтрахтом, а Бохум у матчі з 7 голами обіграв Уніон Берлін.

Зазначимо, що підопічні Хабі Алонсо продовжили свою безпрограшну серію до 48 ігор. До цього рекордним показником у топ-5 чемпіонатах була серія Ювентуса, який з травня 2011 до травня 2012 року не програвав протягом 43 ігор.

Чемпіонат Німеччини — Бундесліга
32 тур, 5 травня

Уніон Берлін — Бохум 3:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 16 Віттек, 0:2 - 31 Віттек, 0:3 - 37 Шлоттербек, 1:3 - 59 Вертессен, 2:3 - 63 Бедія, 2:4 - 70 Гофманн, 3:4 - 74 Голлербах

Айнтрахт Франкфурт — Баєр Леверкузен 1:5 (1:2)

Голи: 0:1 - 12 Джака, 1:1 - 32 Екітеке, 1:2 - 44 Шик, 1:3 - 58 Паласіос (пен), 1:4 - 77 Фрімпонг, 1:5 - 89 Боніфейс (пен)

Розклад матчів 32 туру Бундесліги на 5 травня

  • 19:30 Гайденгайм — Майнц

Нагадаємо, напередодні Баварія програла Штутгарту, а дортмундська Боруссія розгромила Аугсбург.

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