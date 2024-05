Баварія має намір підписати провідного гравця Мілана

Лівий захисник Мілана Тео Ернандес може продовжити кар'єру в Баварії.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Мюнхенці зацікавлені в підписанні французького латераля. Це пов'язано з можливим відходом Альфонсо Девіса в літнє трансферне вікно.

Зазначається, що Ернандес наразі не проявляє інтересу до переходу в німецький клуб.

#BayernMunich have shown interest in #ACMilan’s left fullback #TheoHernandez for the summer #transfers window, but the french player doesn’t seem interested in joining Bayern