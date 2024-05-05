Головне
5 голів за пів тайму: Динамо не залишило й мокрого місця від Колоса в 27 турі УПЛ
Сьогодні 17:19 4326 1
Шахтар вдруге за тиждень розгромив Чорноморець і зберіг відрив від Динамо
Сьогодні 20:01 706
Погачар здобув упевнену перемогу: результати другого етапу Джиро д'Італія-2024
Сьогодні 18:14 2181
ПСВ достроково виграв чемпіонат Нідерландів
Сьогодні 16:22 2417
Швьонтек увійшла в топ-3 тенісисток за перемогами на турнірах WTA 1000
Сьогодні 15:31 328
Зоря в меншості відібрала очки в Полісся у 27 турі УПЛ
Сьогодні 14:59 2002
Ураган вирвав перемогу над Aurora в неймовірному фіналі Кубку України
Сьогодні 14:48 2975
Без Ваната: стали відомі стартові склади на матч Динамо — Колос
Сьогодні 14:36 327
Ягодка проти хлопця Харлан: стали відомі суперники українців на Гран-прі в Сеулі
Сьогодні 14:08 288
Капітан жіночої збірної України підписала нову угоду з іспанським топклубом
Сьогодні 13:47 305
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 533
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 303
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 540
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 910
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 946

Баварія має намір підписати провідного гравця Мілана

Сьогодні 20:07 139 0
Баварія має намір підписати провідного гравця Мілана
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Тео Ернандес

Джерело - Чемпіон.

Лівий захисник Мілана Тео Ернандес може продовжити кар'єру в Баварії.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Мюнхенці зацікавлені в підписанні французького латераля. Це пов'язано з можливим відходом Альфонсо Девіса в літнє трансферне вікно.

Зазначається, що Ернандес наразі не проявляє інтересу до переходу в німецький клуб.

Раніше повідомлялося, що Мілан має намір продовжити контракт із Тео. У сезоні-2023/24 француз у 43 матчах забив 5 голів та віддав 10 результативних передач.

Напередодні Мілан обіграв Фіорентину та відірвався від Ювентуса на шість пунктів у боротьбі за другу сходинку в чемпіонаті Італії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Спортдир на Джиро: відомий український велопрофі – про графік підготовки та активності своєї команди на італійському гранд-турі Спортдир на Джиро: відомий український велопрофі – про графік підготовки та активності своєї команди на італійському гранд-турі 2849
Челсі з Мудриком розгромив Вест Гем, Ліверпуль в яскравій грі здолав Тоттенгем: результати матчів АПЛ Челсі з Мудриком розгромив Вест Гем, Ліверпуль в яскравій грі здолав Тоттенгем: результати матчів АПЛ 2763
5 голів за пів тайму: Динамо не залишило й мокрого місця від Колоса в 27 турі УПЛ 5 голів за пів тайму: Динамо не залишило й мокрого місця від Колоса в 27 турі УПЛ 4326 1
Гол та асист Довбика у ворота Барселони зробили Реал чемпіоном і вивели Жирону в ЛЧ: результати 34 туру Ла Ліги Гол та асист Довбика у ворота Барселони зробили Реал чемпіоном і вивели Жирону в ЛЧ: результати 34 туру Ла Ліги 20313 2
Ураган вирвав перемогу над Aurora в неймовірному фіналі Кубку України Ураган вирвав перемогу над Aurora в неймовірному фіналі Кубку України 2975
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Маямі-2024 Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Маямі-2024 2666
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 14288
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 31189
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 37391 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 62360
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38877
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 108753