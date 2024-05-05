Шахтар та Чорноморець визначилися зі стартовими складами на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар та одеський Чорноморець оголосили стартові склади на матч 27 туру чемпіонату України з футболу.

Стартові склади

Шахтар: Різник, Криськів, Судаков, Зубков, Сікан, Азаров, Матвієнко, Конопля, Марлон, Кевін, Ракицький

Запасні: Рудько, Траоре, Лемкін, Степаненко, Егіналду, Швед, Гочолеішвілі, Бондаренко, Педріньйо, Міроші, Назарина, Невертон

Чорноморець: Варакута, Брагару, Єрмаков, Салюк, Путря, Васильєв, Шпорн, Бойчук, Штогрін, Бадібанга, Авагімян

Запасні: Білик, Вічний, Ситников, Гучек, Кузик, Голуб, Альваренга, Арсіч, Гомес, Присяжнюк, Огіря, Ієде

Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом. Напередодні "гірники" обіграли одеситів у межах перенесеної гри 12 туру УПЛ.

Напередодні житомирське Полісся не зуміло переграти луганську Зорю.