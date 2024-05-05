Головне
Зоря в меншості відібрала очки в Полісся у 27 турі УПЛ
Сьогодні 14:59 1360
ПСВ достроково виграв чемпіонат Нідерландів
Сьогодні 16:22 931
Швьонтек увійшла в топ-3 тенісисток за перемогами на турнірах WTA 1000
Сьогодні 15:31 176
Ураган вирвав перемогу над Aurora в неймовірному фіналі Кубку України
Сьогодні 14:48 2123
Без Ваната: стали відомі стартові склади на матч Динамо — Колос
Сьогодні 14:36 262
Ягодка проти хлопця Харлан: стали відомі суперники українців на Гран-прі в Сеулі
Сьогодні 14:08 200
Капітан жіночої збірної України підписала нову угоду з іспанським топклубом
Сьогодні 13:47 233
Спортдир на Джиро: відомий український велопрофі – про графік підготовки та активності своєї команди на італійському гранд-турі
Сьогодні 11:00 2256
Шахтар зіграє з Чорноморцем, Динамо прийме Колос: розклад матчів УПЛ
Сьогодні 08:06 583
Канело на класі переміг Мунгую та захистив титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 07:35 696
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 528
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 298
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 535
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 902
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 941

Шахтар та Чорноморець визначилися зі стартовими складами на матч УПЛ

Сьогодні 17:09 53 0
Шахтар та Чорноморець визначилися зі стартовими складами на матч УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар та одеський Чорноморець оголосили стартові склади на матч 27 туру чемпіонату України з футболу.

Стартові склади

Шахтар: Різник, Криськів, Судаков, Зубков, Сікан, Азаров, Матвієнко, Конопля, Марлон, Кевін, Ракицький

Запасні: Рудько, Траоре, Лемкін, Степаненко, Егіналду, Швед, Гочолеішвілі, Бондаренко, Педріньйо, Міроші, Назарина, Невертон

Чорноморець: Варакута, Брагару, Єрмаков, Салюк, Путря, Васильєв, Шпорн, Бойчук, Штогрін, Бадібанга, Авагімян

Запасні: Білик, Вічний, Ситников, Гучек, Кузик, Голуб, Альваренга, Арсіч, Гомес, Присяжнюк, Огіря, Ієде

Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом. Напередодні "гірники" обіграли одеситів у межах перенесеної гри 12 туру УПЛ.

Напередодні житомирське Полісся  не зуміло переграти луганську Зорю.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Маямі Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Маямі 3877
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Маямі-2024 Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Маямі-2024 2292
Оболонь мінімально здолала ЛНЗ і скоротила відставання від рятівного місця в УПЛ Оболонь мінімально здолала ЛНЗ і скоротила відставання від рятівного місця в УПЛ 3231
Гол та асист Довбика у ворота Барселони зробили Реал чемпіоном і вивели Жирону в ЛЧ: результати 34 туру Ла Ліги Гол та асист Довбика у ворота Барселони зробили Реал чемпіоном і вивели Жирону в ЛЧ: результати 34 туру Ла Ліги 19962 2
Ломаченко — Камбосос: де дивитися чемпіонський бій у легкій вазі Ломаченко — Камбосос: де дивитися чемпіонський бій у легкій вазі 5146
Нарваєс здобув сенсаційну перемогу: результати першого етапу Джиро д'Італія-2024 Нарваєс здобув сенсаційну перемогу: результати першого етапу Джиро д'Італія-2024 3414
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 31184
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 100324
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65712 1
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 24179
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21918 2
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11276 2