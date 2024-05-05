Спортдиректор Колоса розповів, що призвело до зміни тренера

Джерело - Український футбол.

Звільнення Ярослава Вишняка з посади головного тренера Колоса було рішенням президента клубу Андрія Засухи.

Про це спортивний директор ковалівців Віталій Лисицький розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Я вже казав, що до гри ніхто не збирався змінювати тренера. До Ярослава Вишняка і його тренерського штабу була повна довіра. Це було виключно рішення президента. Після матчу з Олександрією Андрій Анатолійович зібрав нараду, на якій було увалено рішення змінити тренера".

Також Лисицький запевнив, що наразі клуб не веде перемовин з жодним тренером.

"Є лонг-лист, де багато наших українських тренерів, іноземців. Але наголошу: зараз ми ні з ким не ведемо перемовин".

Нагадаємо, Колос оголосив про звільнення Ярослава Вишняка після нульової нічиєї з Олександрією. На його місце призначили тренера молодіжної команди Олександра Поздєєва. Новий наставник уже сформував свій тренерський штаб. Вишняк залишився у ковалівському клубі, обійнявши посаду віцепрезидента.