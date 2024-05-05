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Спортдиректор Колоса розповів, що призвело до зміни тренера

Сьогодні 14:31 117 0
Спортдиректор Колоса розповів, що призвело до зміни тренера
#Колос, #Чемпіонат України, УПЛ, #Ярослав Вишняк

Джерело - Український футбол.

Звільнення Ярослава Вишняка з посади головного тренера Колоса було рішенням президента клубу Андрія Засухи. 

Про це спортивний директор ковалівців Віталій Лисицький розповів у інтерв’ю "Українському футболу". 

"Я вже казав, що до гри ніхто не збирався змінювати тренера. До Ярослава Вишняка і його тренерського штабу була повна довіра. Це було виключно рішення президента. Після матчу з Олександрією Андрій Анатолійович зібрав нараду, на якій було увалено рішення змінити тренера". 

Також Лисицький запевнив, що наразі клуб не веде перемовин з жодним тренером. 

"Є лонг-лист, де багато наших українських тренерів, іноземців. Але наголошу: зараз ми ні з ким не ведемо перемовин". 

Нагадаємо, Колос оголосив про звільнення Ярослава Вишняка після нульової нічиєї з Олександрією. На його місце призначили тренера молодіжної команди Олександра Поздєєва. Новий наставник уже сформував свій тренерський штаб. Вишняк залишився у ковалівському клубі, обійнявши посаду віцепрезидента. 

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