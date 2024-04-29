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Поздєєв сформував новий тренерський штаб Колоса

Сьогодні 22:43 76 0
Поздєєв сформував новий тренерський штаб Колоса
#Колос, #Олександр Поздєєв

Джерело - УПЛ-ТБ.

Виконувач обов'язків головного тренера Колоса Олександр Поздєєв сформував свій тренерський штаб.

Про це повідомляє телеграм-канал УПЛ-ТБ.

Асистентами стануть його помічники з команди U-19 Сергій Козирь і Андрій Гірча. З попереднього тренерського штабу Ярослава Вишняка залишились тренер з фізпідготовки Віталій Мандзюк і тренер воротарів В'ячеслав Кернозенко.

У Колосі U-19 працюватимуть експомічники Вишняка – Євген Новак і Віталій Гавриш. Тренером голкіперів залишився Сергій Сітало.

Днем раніше виконувачем обов'язки головного тренера Колоса був призначений Олександр Поздєєв замість Ярослава Вишняка.

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