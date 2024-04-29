Поздєєв сформував новий тренерський штаб Колоса

Джерело - УПЛ-ТБ.
Виконувач обов'язків головного тренера Колоса Олександр Поздєєв сформував свій тренерський штаб.
Про це повідомляє телеграм-канал УПЛ-ТБ.
Асистентами стануть його помічники з команди U-19 Сергій Козирь і Андрій Гірча. З попереднього тренерського штабу Ярослава Вишняка залишились тренер з фізпідготовки Віталій Мандзюк і тренер воротарів В'ячеслав Кернозенко.
У Колосі U-19 працюватимуть експомічники Вишняка – Євген Новак і Віталій Гавриш. Тренером голкіперів залишився Сергій Сітало.
Днем раніше виконувачем обов'язки головного тренера Колоса був призначений Олександр Поздєєв замість Ярослава Вишняка.