Поздєєв сформував новий тренерський штаб Колоса

Виконувач обов'язків головного тренера Колоса Олександр Поздєєв сформував свій тренерський штаб.

Про це повідомляє телеграм-канал УПЛ-ТБ.

Асистентами стануть його помічники з команди U-19 Сергій Козирь і Андрій Гірча. З попереднього тренерського штабу Ярослава Вишняка залишились тренер з фізпідготовки Віталій Мандзюк і тренер воротарів В'ячеслав Кернозенко.

У Колосі U-19 працюватимуть експомічники Вишняка – Євген Новак і Віталій Гавриш. Тренером голкіперів залишився Сергій Сітало.

Днем раніше виконувачем обов'язки головного тренера Колоса був призначений Олександр Поздєєв замість Ярослава Вишняка.