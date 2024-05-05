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28.04.2024 07:21 937

Пономаренко встановив бомбардирський рекорд юнацької першості

Сьогодні 12:11 164 0
Пономаренко встановив бомбардирський рекорд юнацької першості
#Динамо, #Матвій Пономаренко

Джерело - ФК Динамо.

Нападник Динамо U-19 Матвій Пономаренко, забивши м'яч у ворота Колосу U-19 (2:3) у матчі 27-го туру чемпіонату України серед юнацьких команд, збільшив кількість своїх голів за сезон до 22-х та став автором нового рекорду результативності за сезон серед усіх клубів у чемпіонатах U-19.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Найкращі бомбардири чемпіонатів U-19 попередніх років

  • 1. Матвій Пономаренко (Динамо U-19) – 22 голи (2023/24, сезон триває)
  • 2. Абдулла Абдулаєв (Шахтар U-19) – 21 (2019/20)
  • 3. Артем Бондаренко (Шахтар U-19) – 20 (2018/19)
  • 4-6. Михайло Плахотнюк (Чорноморець U-19) – 19 (2016/17)
  • 4-6. Кіріл Попов (Динамо U-19) – 19 (2020/21)
  • 4-6. Владислав Ванат (Динамо U-19) – 19 (2019/20).

Також Пономаренко вийшов на четверте місце в списку найкращих бомбардирів "Динамо" в чемпіонатах U-19, випередивши на один гол Вікентія Волошина та Ігоря Горбача.

Найкращі бомбардири "Динамо" в чемпіонатах U19 (2012 – 04.05.2024)

  • Голи Гравець Сезони виступів*
  • 36 Владислав Ванат 2019-2021
  • 34 Євгеній Ісаєнко 2018-2019
  • 26 Кіріл Попов 2020-2022
  • 22 Матвій Пономаренко 2023-...
  • 21 Вікентій Волошин 2018-2020
  • 21 Ігор Горбач 2020-2023
  • 20 Олексій Щебетун 2014-2016
  • 20 Антон Царенко 2021-...
  • 20 Дмитрій Кремчанін   2023-...
  • 18 Максим Тищенко 2013-2014
  • 18 Назарій Русин 2016-2017

Примітка: * вказані роками їхнього завершення

Нагадаємо, у перенесеному матчі 5 туру УПЛ столичний клуб розгромно переміг рівненський Верес. Один з голів забив Андрій Ярмоленко, що дозволило йому вийти на 4 місце в списку найкращих бомбардирів УПЛ за всю історію.

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