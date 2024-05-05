Пономаренко встановив бомбардирський рекорд юнацької першості

Джерело - ФК Динамо.
Нападник Динамо U-19 Матвій Пономаренко, забивши м'яч у ворота Колосу U-19 (2:3) у матчі 27-го туру чемпіонату України серед юнацьких команд, збільшив кількість своїх голів за сезон до 22-х та став автором нового рекорду результативності за сезон серед усіх клубів у чемпіонатах U-19.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Найкращі бомбардири чемпіонатів U-19 попередніх років
- 1. Матвій Пономаренко (Динамо U-19) – 22 голи (2023/24, сезон триває)
- 2. Абдулла Абдулаєв (Шахтар U-19) – 21 (2019/20)
- 3. Артем Бондаренко (Шахтар U-19) – 20 (2018/19)
- 4-6. Михайло Плахотнюк (Чорноморець U-19) – 19 (2016/17)
- 4-6. Кіріл Попов (Динамо U-19) – 19 (2020/21)
- 4-6. Владислав Ванат (Динамо U-19) – 19 (2019/20).
Також Пономаренко вийшов на четверте місце в списку найкращих бомбардирів "Динамо" в чемпіонатах U-19, випередивши на один гол Вікентія Волошина та Ігоря Горбача.
Найкращі бомбардири "Динамо" в чемпіонатах U19 (2012 – 04.05.2024)
- Голи Гравець Сезони виступів*
- 36 Владислав Ванат 2019-2021
- 34 Євгеній Ісаєнко 2018-2019
- 26 Кіріл Попов 2020-2022
- 22 Матвій Пономаренко 2023-...
- 21 Вікентій Волошин 2018-2020
- 21 Ігор Горбач 2020-2023
- 20 Олексій Щебетун 2014-2016
- 20 Антон Царенко 2021-...
- 20 Дмитрій Кремчанін 2023-...
- 18 Максим Тищенко 2013-2014
- 18 Назарій Русин 2016-2017
Примітка: * вказані роками їхнього завершення
Нагадаємо, у перенесеному матчі 5 туру УПЛ столичний клуб розгромно переміг рівненський Верес. Один з голів забив Андрій Ярмоленко, що дозволило йому вийти на 4 місце в списку найкращих бомбардирів УПЛ за всю історію.