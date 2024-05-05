Пономаренко встановив бомбардирський рекорд юнацької першості

Джерело - ФК Динамо.

Нападник Динамо U-19 Матвій Пономаренко, забивши м'яч у ворота Колосу U-19 (2:3) у матчі 27-го туру чемпіонату України серед юнацьких команд, збільшив кількість своїх голів за сезон до 22-х та став автором нового рекорду результативності за сезон серед усіх клубів у чемпіонатах U-19.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Найкращі бомбардири чемпіонатів U-19 попередніх років

1. Матвій Пономаренко (Динамо U-19) – 22 голи (2023/24, сезон триває)

2. Абдулла Абдулаєв (Шахтар U-19) – 21 (2019/20)

3. Артем Бондаренко (Шахтар U-19) – 20 (2018/19)

4-6. Михайло Плахотнюк (Чорноморець U-19) – 19 (2016/17)

4-6. Кіріл Попов (Динамо U-19) – 19 (2020/21)

4-6. Владислав Ванат (Динамо U-19) – 19 (2019/20).

Також Пономаренко вийшов на четверте місце в списку найкращих бомбардирів "Динамо" в чемпіонатах U-19, випередивши на один гол Вікентія Волошина та Ігоря Горбача.

Найкращі бомбардири "Динамо" в чемпіонатах U19 (2012 – 04.05.2024)

Голи Гравець Сезони виступів*

36 Владислав Ванат 2019-2021

34 Євгеній Ісаєнко 2018-2019

26 Кіріл Попов 2020-2022

22 Матвій Пономаренко 2023-...

21 Вікентій Волошин 2018-2020

21 Ігор Горбач 2020-2023

20 Олексій Щебетун 2014-2016

20 Антон Царенко 2021-...

20 Дмитрій Кремчанін 2023-...

18 Максим Тищенко 2013-2014

18 Назарій Русин 2016-2017

Примітка: * вказані роками їхнього завершення

Нагадаємо, у перенесеному матчі 5 туру УПЛ столичний клуб розгромно переміг рівненський Верес. Один з голів забив Андрій Ярмоленко, що дозволило йому вийти на 4 місце в списку найкращих бомбардирів УПЛ за всю історію.