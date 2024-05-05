Ювентус завітає до Роми, Мілан прийме Дженоа Малиновського: розклад матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 5 травня, у межах 35 туру італійської Серії А відбудеться 5 поєдинків.

Мілан, який забезпечив собі вихід до групового етапу Ліги чемпіонів, прийме Дженоа Руслана Малиновського. Також Ювентус, що перебуває на третьому місце в турнірній таблиці, на виїзді зустрінеться з Ромою.

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на медіасервісі MEGOGO.

Розклад матчів 35 туру Серії А на 5 травня

13:30 Кальярі — Лечче

16:00 Верона — Фіорентина

16:00 Емполі — Фрозіноне

19:00 Мілан — Дженоа

21:45 Рома — Ювентус

Турнірна таблиця

Нагадаємо, напередодні Інтер несподівано поступився Сассуоло, а Монца зіграла внічию з Лаціо. Зазначимо, що наступного сезону від Італії в ЛЧ вперше в історії візьме участь 5 команд.