Ювентус завітає до Роми, Мілан прийме Дженоа Малиновського: розклад матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
У неділю, 5 травня, у межах 35 туру італійської Серії А відбудеться 5 поєдинків.
Мілан, який забезпечив собі вихід до групового етапу Ліги чемпіонів, прийме Дженоа Руслана Малиновського. Також Ювентус, що перебуває на третьому місце в турнірній таблиці, на виїзді зустрінеться з Ромою.
Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на медіасервісі MEGOGO.
Розклад матчів 35 туру Серії А на 5 травня
- 13:30 Кальярі — Лечче
- 16:00 Верона — Фіорентина
- 16:00 Емполі — Фрозіноне
- 19:00 Мілан — Дженоа
- 21:45 Рома — Ювентус
Турнірна таблиця
Нагадаємо, напередодні Інтер несподівано поступився Сассуоло, а Монца зіграла внічию з Лаціо. Зазначимо, що наступного сезону від Італії в ЛЧ вперше в історії візьме участь 5 команд.