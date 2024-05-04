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Торіно та Болонья не забили голів у матчі-відкритті 35 туру Серії А

Сьогодні 00:31 93 0
Торіно та Болонья не забили голів у матчі-відкритті 35 туру Серії А
#Болонья, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Торіно

Джерело - Чемпіон.

Торіно та Болонья не виявили сильнішого в матчі 35 туру чемпіонату Італії з футболу. 

Жодна з команд не змогла відзначитися забитим голом. 

Чемпіонат Італії — Серія А
35 тур, 3 травня

Торіно — Болонья 0:0

Болонья продовжує утримувати четверту позицію в турнірній таблиці Серії А. За три тури до кінця команда Тьяго Мотти має солідну перевагу над головними конкурентами в боротьбі за зону Ліги чемпіонів: 5 очок над Ромою і 7 — над Аталантою. Нагадаємо, наступного сезону від Італії в ЛЧ вперше в історії візьме участь 5 команд

Торіно за три тури до кінця чемпіонату посідає 10 сходинку, відстаючи від єврокубкової зони на 8 заліковиї пунктів. 

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