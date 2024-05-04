Торіно та Болонья не забили голів у матчі-відкритті 35 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Торіно та Болонья не виявили сильнішого в матчі 35 туру чемпіонату Італії з футболу.
Жодна з команд не змогла відзначитися забитим голом.
Чемпіонат Італії — Серія А35 тур, 3 травня
Торіно — Болонья 0:0
Болонья продовжує утримувати четверту позицію в турнірній таблиці Серії А. За три тури до кінця команда Тьяго Мотти має солідну перевагу над головними конкурентами в боротьбі за зону Ліги чемпіонів: 5 очок над Ромою і 7 — над Аталантою. Нагадаємо, наступного сезону від Італії в ЛЧ вперше в історії візьме участь 5 команд.
Торіно за три тури до кінця чемпіонату посідає 10 сходинку, відстаючи від єврокубкової зони на 8 заліковиї пунктів.